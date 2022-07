Denuncian que camiones chilenos cargan diésel en Bolivia de forma ilegal

Cochabamba, Bolivia

Tres camiones fueron retenidos en la tranca de Suticollo por una denuncia realizada en Santa Cruz. Los vehículos estarían cargando diésel de forma irregular y también estarían llevando una carga que no está permitida.

"Denunciaron que están cargando más de 20 camiones de madera, soya y todo lo demás. Por eso, determinamos venir y revisar todos los camiones con placa extranjera. De esa forma detectamos estos tres camiones, dos están con madera y es carga en tránsito, lo que no es legal. El convenio indica que pueden llevar carga en consumo, con eso no tenemos problema, pero esta carga es en tránsito hasta China y está yendo a un puerto ", explicó Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba.

Asimismo, debido a la escasez de diésel registrada en el país recientemente, exigen que se investigue dónde cargaron el combustible los camiones observados y a qué costo.

Así, aseguran son más de 100 motorizados que harían esto y que esto habría causado la falta de diésel en el departamento.

Explican que reclaman por su derecho al trabajo y no están en contra de los transportistas chilenos.

Uno de los choferes de los camiones retenidos, que es boliviano, aseguró que vino de Chile con el tanque lleno y que no necesitó cargar en el país. Además, dijo que no tenía carga.

Sin embargo, la dueña de otro camión observó que los camiones chilenos tienen tanques pequeños, lo que no les alcanzaría para hacer un viaje de ida y vuelta con una sola carga.

"Yo llamé a la ANH porque tenemos dos camiones en Oruro bloqueados, no pueden cargar combustible porque seguramente uno de estos camiones chilenos clonan las placas de nuestros camiones. Cuando vamos a cargar a un surtidor, no nos quieren cargar y ANH me dice que tengo que presentar mis documentos nuevamente, pero nosotros porqué, si no incurrimos en ningún delito, son los camiones chilenos", detalló la denunciante.