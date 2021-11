Denuncian que la Defensoría de la Niñez pretende retener al menor captado por el juego de 'Free Fire'

La Paz

La hermana del adolescente, denunció este domingo, que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en La Paz, habría informado que una vez que llegue el menor a Bolivia, este no será entregado a su familia.

“Mi hermano está llegando hoy y nos dicen que nos van a quitar, que no nos van a entregar ahora. Eso no es justo para nosotros, hemos estado tanto tiempo buscándolo, no sabíamos si estaba vivo o muerto, ahora va a llegar y nos van a quitar, no es justo”, manifestó la hermana del menor.