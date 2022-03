Denuncian que venden puestos en la fila de Derechos Reales en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Ciudadanos denunciaron la venta de fichas de atención en puertas de las oficinas de Derechos Reales.

La gente se queja por la presencia de varias personas que hacen fila con la intención de vender los lugares. Señalan que incluso familias enteras llegan en micros, a tempranas horas de la mañana, para poder acaparar todas las fichas posibles. Piden a las autoridades intervenir y sancionar a los responsables.

Según un video que llegó hasta nuestro medio de comunicación, un grupo de personas habría llegado en micro para hacer fila en la puerta de Derechos Reales. Cuando una denunciante estaba filmando a las personas que supuestamente venden puestos y fichas de atención, pues no tenían documentos, ella es confrontada y le exigen que no filme. Aseguran que las mismas personas están en la fila todos los días.

Según se conoció, son familias enteras que hacen su negocio en las filas, llegan al lugar, se ponen en la fila y sacan 5 fichas. Luego, se mueven, van a otro lugar y vuelven a vender las fichas. No hay control. Ofrecen los puestos con precios de entre 30 a 100 bolivianos.

Ante esto, el Consejo de la Magistratura asegura que tienen un plan para eliminar esta situación y se asumirán acciones pues no se puede permitir este tipo de hechos.

Alba lamentó que algunas personas se aprovechen de la necesidad de otros.

"Lamentablemente hay gente que no tiene el recurso económico y no puede ir y acceder a comprar una ficha. Eso no es correcto. Desde la Representación determinantemente vamos a paralizar esas situaciones", aseguró.