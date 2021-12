Desde el 1 de enero se exigirá el carnet de vacunación en entidades públicas y privadas

A partir del próximo 1 de enero del 2022 y de acuerdo a un Decreto Supremo, todos los funcionarios de las instituciones públicas y con participación accionaria del Estado, estarán obligados a presentar su carnet de vacunación o su prueba PCR que demuestren que son negativos a coronavirus cada semana, confirmó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

El carnet de vacunación también será exigido en entidades privadas, mercados, entre otros.

Si un ciudadano desea trasladarse de un destino a otro también estará obligado a portar su carnet de vacunación con el esquema completo.

Las personas que no desean inmunizarse, deberán presentar sus pruebas PCR para garantizar que no padecen coronavirus.

”Entendemos que puedan existir personas que no deseen vacunarse y quieran ejercer este derecho, pero el derecho individual de esas personas de no vacunarse no puede estar por encima del derecho del resto de las personas que sí se vacunaron y desean protegerse (...). Para aquellas personas que ejerzan su derecho a no vacunarse deberán presentar la prueba PCR en tiempo real negativa, con una antelación de 48 horas antes del ingreso a estos establecimientos donde existe aglomeración", aseveró.