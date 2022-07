Destrozaron el lugar donde se refugiaba la madre de la víctima de feminicidio de la pandilla Wander Rap

Cochabamba, Bolivia

Seis años después del asesinato de María del Carmen Carballo por parte de miembros de la temida pandilla Wander Rap, la madre de la víctima, Pilar Reyes, aún no puede respirar tranquila. Ella vive un calvario en busca de justicia. Por la fuga del feminicida Omar Ordoñez, liberado por la vocal Mirta Montaño, no ha podido volver a su hogar en Toco, en el valle alto cochabambino, por amenazas recibidas y destrozos.

Además, este domingo por la noche, el lugar donde se refugiaba desde hace más de un año, en la ciudad de Cochabamba, fue atacado con piedras e intentaron entrar por la fuerza. En el lugar, gestionado por el colectivo Mujeres de Fuego, viven víctimas y sobrevivientes de violencia.

La defensa de Reyes está preocupada porque ella no tiene seguridad en su lugar de origen, ni en pleno centro de la ciudad y afirman que su integridad física está en riesgo.

Asimismo, Mujeres de Fuego hizo la denuncia respectiva ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que se investigue el hecho y aseguran que no es la primera vez. No hay cámaras de vigilancia en el lugar.

Por esto, la afectada está bastante asustada, acongojada y ya no quiere volver al lugar. Incluso hasta habla de suicidarse para acabar con esta pesadilla.

"Al ver eso no pude dormir, no puedo estar tranquila. Me asusté gravemente. En el campo igual me siento así, con piedras en nuestras puertas están arrojando", comentó entre llantos la madre de María.