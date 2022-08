Detectan caso sospechoso de viruela del mono en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Este martes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que hay un caso sospechoso de viruela del mono en el departamento.

El paciente es un hombre de 33 años, que presenta algunos síntomas de esta enfermedad y actualmente se encuentra aislado en su domicilio. Se analiza a su entorno.

El hombre habría recibido a un familiar que llegó desde el extranjero, de una zona endémica.

Al respecto, el Sedes pide a la población no alarmarse por la aparición del caso sospechoso.

"Las personas no tienen que tomar acciones, ni actividades que no corresponden. Esta enfermedad, el primer requisito que tiene es entrar en contacto con las lesiones, las costras, la ropa de la persona enferma para pensar que uno pueda contagiarse. Es autolimitante, tiene un tiempo, no produce complicaciones mayores a más de las erupciones, tiene diferentes etapas de evolución y no amerita que nos preocupe", aseveró el jefe de epidemiología del SEDES, Arturo Quiñónez.