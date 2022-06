Determinan detención preventiva para radiotaxista que violó a una joven en su propio domicilio

La Paz

Según la denuncia el hecho se suscitó el pasado mes de mayo en la zona Villa Victoria de La Paz, la víctima de 27 años, salió de la casa de sus padres luego de una reunión familiar, abordó un radiotaxi, el conductor se ganó su confianza le sustrajo sus llaves, posteriormente ingresó al inmueble la agredió sexualmente y le sustrajo sus pertenencias.

“Yo estaba descansando y el ingresó, yo me di cuenta por el ruido y porque sentí que me estaban tocando, él en ese momento me empieza a ahorcar, a amenazar, el abuso de mi y me amenazó con un cuchillo en el cuello, perdí la conciencia cuando me ahorcó”, manifestó la víctima de violación.