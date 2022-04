Detienen a sujeto que intentó secuestrar a universitarias en la avenida Landaeta de La Paz

La Paz

Una joven universitaria se apersonó este martes a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la ciudad de La Paz, en compañía de sus compañeras, quienes lograron detener a un sujeto de aproximadamente 25 años, el mismo le habría interceptado en la avenida Landaeta, amenazándola para que se arrincone hacia la pared e intentó taparla con un pañuelo su boca.

“Yo salí de la universidad y estuve hablando por celular con mi mamá, de la nada el joven me agarró del hombro y no me quería soltar, incluso intentó tocarme los pechos, actúe rápido lo golpee para que se vaya, corrí a la puerta de mi universidad y él continúo siguiéndome, se reía y no me quería soltar, tenía un pañuelo incluso mis amigas lo vieron”, relató la víctima de intento de secuestro.