"Día de la madre tras las rejas": Reclusas viven la víspera en medio de honda tristeza

Cochabamba, Bolivia

Son varias mujeres y madres al interior de las cárceles y este sábado 27 de mayo celebrarán su día, tras las rejas. Esta es la realidad de privadas de libertad en el recinto penitenciario del penal "San Sebastián Mujeres", son alrededor de 25 niños que permanecen con sus progenitoras.

"La mayoría que ingresamos embarazadas y solamente los niños que no tiene donde ir se quedan con nosotros. Y a los seis años es retirado de nuestro lado, se lo llevan a un hogar si no encuentran a la familia ampliada (...) Claro que es muy doloroso, que cualquier rato se pueda ir, que puedan lanzar una ley donde ya no puedan estar nuestros hijos con nosotros, sin saber dónde van, ni poderlos ver. No podemos ir a buscarlos, ya no sabemos qué palabras decirles. Cuando mi hijo me pregunta ¿cuándo nos iremos en libertad?, es difícil, se da cuenta de nuestra realidad, que estamos presos", es el relato de una de las madres.