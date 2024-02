Cargando...

Oruro, Bolivia

Este martes, 20 de febrero, la justicia determinó seis meses de cárcel para Alex Rudy Huarachi Torrez, de 32 años, quien acabó con la vida de su expareja Evelin, de 29 años.

El sujeto confesó que acuchilló a la joven madre, luego la tapó con una frazada y dejó que se desangrara dentro de su habitación, mientras continuaba consumiendo bebidas alcohólicas. Sucedió el fin de semana en la urbanización 9 de junio, de la ciudad de Oruro.

Alex Rudy Huarachi Torrez

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que se trata del primer feminicidio en el departamento en 2024.

"Se ha llevado a cabo la audiencia cautelar donde se ha dispuesto la detención preventiva del presunto autor del hecho por el lapso de seis meses. El Ministerio Público, a mérito de que es un delito flagrante, se tienen los elementos y los indicios pertinentes, va a presentar la acusación en un lapso no mayor a 30 días y se solicitará una pena de 30 años sin derecho a indulto, además de su traslado al penal de máxima seguridad, como es Chonchocoro", explicó.

Asimismo, indicó que se le propuso al feminicida someterse a un procedimiento abreviado, pero no aceptó. En ese sentido, se sigue el procedimiento común.

"Le maltrataba constantemente"

Al conocer la decisión, familiares de la víctima realizaron una protesta exigiendo justicia y la pena máxima para el feminicida confeso, además que sea llevado a un penal de máxima seguridad.

"Ella sufrió mucho. Este hombre desgraciado cómo me lo va a hacer eso. Después de apuñalarle, ella pidió auxilio, él le tapó con una cama, le ha visto y siguió tomando ahí, en vez de pedir auxilio. Eso es lo que más rabia me da", contó la prima de Evelin.

Según la confesión de Alex, él apuñaló a su expareja tras una discusión y luego intentó asfixiarla. Entonces, dejó a la joven en un sillón y cuando ella le dijo que tenía frío, que quería tomar agua, él solo le tapó con una frazada.

"Él quería que mi prima muera. Sino hubiera pedido auxilio, llamado a la ambulancia para que le lleve. Ahorita, habría estado herida, pero viva", comentó.

Según la pariente, ellos ya estaban separados, pero el hombre pedía volver con la víctima.

Así fue trasladado el acusado de feminicidio.

"Él le hizo mucho daño. Se separaron, pero él seguía molestándole y han vuelto. Luego, se volvieron a separar. La familia de él vio todos los maltratos, porque vivían con su padre. Nunca hicieron algo, podrían haber hablado con los padres de mi prima y decirles lo que estaba ocurriendo. Permitieron que llegue hasta que se muera, esa familia debe estar feliz", agregó la prima.

Evelin tenía tres hijos que ahora quedan en la orfandad.

"Su hermana nos llamó, él le dijo que había asesinado a mi prima. 'Ya le he asesinado, ahora pueden venir', le dijo. La familia de él no hizo nada en ese momento. Nos llamaron mucho después. Queremos justicia porque lo agarraron ahí infraganti", detalló.

Según el informe, Evelin recibió 24 puñaladas.

"Estoy con un dolor enorme. Mi hermana murió de una manera cruel, nadie se merece morir así. No era una mala persona, se dedicaba a las 'wawas' y a su marido. Quiero justicia", reclamó la hermana mayor de Evelin.

La hermana contó que sabían que Evelin era víctima de maltratos constantes por parte de Alex, ya que convivieron durante 12 años, hasta que decidieron separarse el año pasado.

"Este hombre psicópata le amenazaba. Su familia son cómplices, porque sus padres siempre han tapado lo que le hacía su hijo a mi hermanita. Sufría maltratos, pero ella se callaba. Era bien sumisa a su marido. No nos decía nada. Tenía miedo", agregó.

Detalló que Evelin había logrado independizarse y el hombre le daba pensiones para los tres hijos que tenían. En una ocasión, le pidió hacer la denuncia, pero la respuesta de la joven fue: "No, tengo miedo, no sabes cómo es Alex". "Me siento culpable por no involucrarme un poco más, tal vez le hubiera salvado a mi hermanita", complementó.