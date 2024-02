"Quería volver": Con las 'horas prestadas vivió' Evelin, víctima de feminicidio en Oruro

Oruro, Bolivia

Evelin L. G., de 29 años, era una joven madre de tres menores, quien perdió la vida el pasado 17 de febrero, en una vivienda situada en la Urbanización 9 de Junio de la zona Sur, de la capital del folklore Oruro.

Evelin había terminado hace un año su relación con Alex R. H. T., de 32 años, cuando recibió la llamada del imputado por el delito de feminicidio, en los pasados días ambos se habían comunicado vía celular.

Mientras hablaban se inició una fuerte discusión, porque la víctima comenzó a ‘enaltecer’ el trabajo que tenía su actual pareja, situación que alteró y puso iracundo a su expareja, quien agarró un cuchillo y le provocó varias heridas punzocortantes.

Tan brutal fue su ataque, que la madre de 29 años perdió la vida por un shock hipovolémico hemorrágico, laceración de pulmón e hígado y traumatismo torácico abdominal, fue el reporte de la autopsia realizada.

Las últimas palabras de Evelin

Con un semblante totalmente sereno contó el momento en que, según el feminicida, perdió los ‘estribos’ y atacó a la madre de sus hijos.

“Me enojé y agarré un cuchillo que estaba en la ventana del cuarto y le empecé a apuñalar unas dos veces o más, no recuerdo porque estaba borracho (…) Hasta que no entró el cuchillo, se dobló y lo tiré al piso. Pero ella tenía sangre en la parte del pecho” , relató.

Evelin comenzó a desangrarse, mientras Alex le hacía reclamos, sin importarle las heridas que había provocado en su expareja sentimental, con quien tenía hijos que la necesitaban y dependían de su madre.

“Recuerdo que le dije que ella nunca me amó. Le agarré del cuello hasta que ella se desmaye y la dejé en el sillón (…) Ella me pedía agua y me decía que tenía frío. Yo no lo creí, pero le tapé con una frazada y seguí tomando”, concluyó el estremecedor relato.