"Le tapé con una frazada y seguí tomando": La escalofriante confesión del hombre que apuñaló a Evelin

Oruro, Bolivia

Alex Rudy Huarachi Torrez, de 32 años, fue aprehendido por el feminicidio de Evelin, de 29 años, quien fue encontrada sin vida este fin de semana en un domicilio de la ciudad de Oruro.

El agresor confesó, de manera escalofriante, cómo apuñaló a la víctima y luego, siguió consumiendo bebidas alcohólicas.

Según las primeras informaciones, la víctima tenía 29 años de edad y deja a tres niños en la orfandad. Alex era su expareja, la relación había terminado hace un año. Sin embargo, volvieron a verse este sábado, 17 de febrero, y Evelin ya no salió con vida de la casa del hombre.

En ese sentido, Evelin fue al domicilio de su expareja y empezaron a conversar.

Según Alex, ese fue el motivo que le molestó.

"Me enojé y agarré un cuchillo que estaba en la ventana del cuarto y le empecé a apuñalar unas dos veces o más, no recuerdo porque estaba borracho. No entró el cuchillo, se dobló y lo tiré al piso. Pero ella tenía sangre en la parte del pecho", contó.

Sin embargo, en vez de auxiliarle, el hombre empezó a reclamarle.

"Le dije que ella nunca me amó. Le agarré del cuello hasta que ella se desmaye y le dejé en el sillón. Ella me pedía agua y me decía que tenía frío. Yo no lo creí, pero le tapé con una frazada y seguí tomando", añadió.