“Dios me dijo que la salve”: Adrián relató el momento en que rescató a María Esther

Santa Cruz, Bolivia

Adrián Flores es un joven de 20 años, que sin dudarlo dos veces corrió a rescatar a una mujer, que era arrastrada por el agua en un canal de drenaje, evitando lo pero. El joven contó todo lo sucedido en esos minutos de terror, donde arriesgó su vida.

Contó que escuchó una voz, la misma le pedía que luchara por salvar a María Esther, quien era arrastrada por las turbias aguas del canal de drenaje, ubicado en el tercer anillo interno entre las avenidas Paragua y Mutualista. Adrián asegura que era Dios, quien le dio las fuerzas y le ayudó en el rescate.

"Dios me dijo que la salve, me motivó a salvar a la señora. Yo asisto a una iglesia cristiana, sentí ese contacto con Dios, él me pidió que la rescate, que la salve. Yo la busqué, y luché contra la fuerza de la corriente, logré salvarla", contó.