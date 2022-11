Cargando...

La Paz, Bolivia

“Lastimosamente no se ha podido avanzar para consolidar un proyecto de ley, debido también a las intransigencias, segundo porque aparecieron seis proyectos y tercero el día de ayer porque se generó un escenario donde no había condiciones para avanzar y es así que el presidente de Comisión de Constitución (Juan José Jáuregui Ururi) dio un cuarto intermedio sin hora ni fecha hasta que ellos (parlamentarios de oposición) puedan dar las garantías de que una vez reinstalada la comisión se pueda trabajar sin agresiones verbales y física, aseveró la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Deysi Choque.

“Estamos a la espera de que la Comisión de Constitución pueda reinstalar la comisión y esperemos hasta mediodía o en horas de la tarde se pueda tener ya el informe de la comisión y esta pueda ser derivada al plenario”, agregó.

Recordemos que, ayer (miércoles) el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca la forma de que no exista una Ley del Censo y por ello viene postergando su tratamiento. Además, pidió a los parlamentarios opositores viabilizar la aprobación de la norma para el año 2024, en la sesión convocada por la Cámara de Diputados para este jueves a las 18:00.

En esas líneas, la diputada del MAS también señaló “pareciera que en estas movilizaciones ya no hay lideres ya no hay quienes definen ni quienes deciden no hay a quien se obedece, anoche Luis Fernando Camacho (Gobernador cruceño) pidió que los parlamentarios acepten el Censo 2024. Es hora de que el pueblo deje de ser engañado deje de ser mentido, ciertamente de esos 120 puntos de lo que él habla están cubiertos de ollas comunes, esta cubierto de dinero porque se les está pagando a cada jefe de punto de rotonda y eso tenemos información bien clara y ellos pueden parar tres años si se les siguen dando esas condiciones y hay otros puntos que han colgado la pita para hacer los cobros”.

“Acá creo que ya no hay una lucha del pueblo y no es el pueblo el que se está manifestando, son personas que están directamente pagadas”, añadió.

Finalmente, Choque manifestó “la pelota no está en el Gobierno central la pelota no las han enviado al Legislativo y nosotros estamos buscando dar soluciones porque entendemos que la población está siendo perjudicada, entonces que no hablen a nombre del pueblo”.

