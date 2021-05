Diputado Arce inspeccionó la CNS y denunció que "está manejada por mediocres"

Cochabamba, Bolivia

El reporte oficial de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba señala que cuatro varones y una mujer murieron ayer por falta de espacio en la unidad de terapia intensiva donde sólo hay 10 camas y todas están llenas con pacientes covid.

La administradora regional de la CNS, Jhenny Magne, dijo que en ningún momento se vieron sin este elemento. Señaló que el conflicto sucedido con familiares de pacientes covid internados y todo se debió a la mala información que circuló entre estas personas, ocasionando pánico y muchos compraron tubos de oxígeno de forma particular e intentar ingresarlos por la fuerza.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, realizó una inspección al lugar y dijo textualmente que "la CNS está manejada por mediocres" también cuestionó el trabajo de la Autoridad de Seguridad Social Cochabamba por la falta de controles.

“Son ocho fallecidos por temas de covid, eso indicó Magne. No se están cumpliendo las formalidades en la institución. A medio día nos constituimos en el depósito de oxígenos, sólo había 8 cilindros de oxígeno, y eso alcanzaba hasta las 14:30. Los cilindros debían llegar a las 14:00, es una pena lo que está pasando en la CNS. No es un tema de recursos (…), lo que aquí se ve es un tema de negligencia, inoperancia, no experiencia para ejecutar los recursos”, declaró Arce a la Red Uno.