Diputado Astorga denuncia al senador Loza por viajar a Argentina con licencia para estar en Chimoré

La Paz - Bolivia

Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció este lunes al senador el Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza por viajar a Argentina presuntamente con una licencia solicitada para actividades dentro del territorio nacional. Dijo que espera que el primer secretario de la Cámara de Senadores sancione al asambleísta.

El parlamentario presentó un video de la sesión legislativa donde se solicitó y autorizó la licencia para que el senador Loza participe de actividades con sectores sociales en Chimoré, Trópico de Cochabamba; además, también exhibió tuits con fotografías del propio asambleísta del MAS visitando estadios de fútbol y participando de actividades en Argentina junto al expresidente Evo Morales.

“Se decía que no podía asistir a la dicha sesión (de la Asamblea Legislativa) porque tenía reuniones programadas con la Federación de Comunidades Interculturales y mujeres de Chimoré, en el municipio de Chimoré, pero hemos observado que ese día el senador Loza no se encontraba en Chimoré, se encontraba en la Argentina con el fraudulento Evo Morales. Entonces, en ese contexto ha presentado una licencia chuta para no participar de la sesión de la Cámara de Senadores”, denunció el parlamentario de CC en conferencia de prensa.

Leonardo Loza junto a la diputada Felicia Alejo y el líder cocalero Evo Morales visitaron Argentina para sostener reuniones con el presidente de ese país y para confirmar la asistencia de los equipos argentinos en la Copa Evo 2022, Sub 17.

Astorga anunció que pedirá un informe al primer secretario de la Cámara de Senadores para que explique qué sanciones existirán contra el legislador del MAS.

“A los parlamentarios no pagan un salario mensual por sesionar, no por presentar licencias chutas, no por irnos de paseo detrás de un fraudulento en Argentina. En ese contexto, estoy enviando una carta al primer secretario de la Cámara de Senadores para que explique qué medidas va tomar en contra de Loza, bajo el entendido de que esta secretaría del Senado es la que observa y analiza las licencias que son presentadas. Sin duda tiene que haber un castigo legal, un castigo administrativo, ante esta presentación de una licencia chuta”, aseveró.