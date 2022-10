Diputado del MAS denunció que Calvo incumplió su detención domiciliaria el día del Cabildo

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El Diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar denunció que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, incumplió su detención domiciliaria el pasado viernes 30 de septiembre, fecha en que se realizó el cabildo en defensa del Censo.

“Vamos a pedir su detención preventiva y que se revoque la medida de arresto domiciliario. No vamos a permitir que una persona no respete las leyes”. dijo el diputado.

El abogado del líder cívico le restó importancia a la denuncia de Cuéllar e informó que este tiene arresto domiciliario de 21:00 a 07:00 de lunes a domingos.

“Lo único que quiere Rolando Cuéllar es colgarse de la popularidad de Rómulo Calvo”, afirmó el jurista, Martín Camacho.

El presidente cívico también se pronunció ante la denuncia y aseguró que buscan callarlo en la lucha por el Censo. “No tengo nada que decirle a Cuéllar. Yo he cumplido con mi detención domiciliaria, he cumplido con las medidas sustitutivas, he llegado a las 9:00 a mi casa”, dijo el líder cívico.