Disquera demanda a papás de Christian Nodal

Christian Nodal no sale de un problema cuando ya está metido en otro y, tras su reciente rompimiento con Belinda, ahora se informó que los abogados de Universal Music presentaron una denuncia en contra de los padres del cantante.

La mañana del martes, los abogados de Universal Music presentaron una denuncia por presunto fraude genérico en contra de los padres de Christian Nodal ante la Fiscalía.

La disquera va contra los padres del intérprete de Botella tras botella por simular un contrato o contratos que buscan atribuir a Christian Nodal la titularidad de la obra propiedad de Universal Music.

De acuerdo con un reporte del programa Ventaneando, Cristina Nodal y Jaime González, padres del músico, presentaron contratos apócrifos donde reconocen a Christian como titular de los temas que grabó Universal.

De acuerdo con la emisión televisiva, la relación entre los papás del intérprete con Universal y Fonovisa comenzó en enero del 2017, cuando el artista, por medio de sus padres debido a que era menor de edad, firmó el contrato para grabar discos, videoclips y demás trabajos con dicha compañía.

“Bajo este esquema, Universal provee tanto a Christian como a los papás los recursos económicos para que haga estos videoclips, entre estos los correspondientes a los temas Nace un borracho y Dime cómo, que son materia de la controversia por la cual desde noviembre pasado los temas de Christian Nodal dejaron de sonar”, se informó en el programa.

La empresa del padre de Christian Nodal, JG Music, que gestiona la carrera del ex novio de Belinda, firmó un contrato con fecha del 8 de septiembre del 2020, donde reconoce a Universal como titular de la obra Nace un borracho, cuyo videoclip fue subido a YouTube dos días después.

Sin embargo, el año pasado las cosas cambiaron, ya que el 11 de noviembre del 2021, Christian Nodal y sus padres entablaron una demanda en el juzgado 8vo. de Distrito para reclamar la titularidad de esos dos videos y otros temas producidos por Universal.

Entre los títulos que integra el reclamo están Adiós amor, Probablemente, Te fallé, Yo no sé mañana, Eres, Te voy a olvidar, Me dejé llevar, No te contaron mal, Nada menos, Esta noche, De los besos que te di, Perdóname, Se me olvidó y Amor tóxico, entre otros.

Hasta el momento, ni el cantante sonorense de 23 años, quien acaba de firmar contrato con Sony Music, ni su familia se han pronunciado al respecto.