Docente acusada de agresión verbal tendría otras denuncias

Santa Cruz, Bolivia

La docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) acusada de discriminar y agredir verbalmente a una estudiante, tendría otras denuncias en su contra.

El exsecretario ejecutivo del centro interno de la carrera de Ciencias Políticas, Kevin Uñoja, aseguró que en el año 2017 varios estudiantes se quejaron por la actitud de la docente.

“Recibimos denuncias de parte de los estudiantes que acusaban a la docente de amedrentamiento y constante acoso político”, declaró.

En ese entonces la denuncia llegó hasta el concejo de carrera. Sin embargo, el proceso no avanzó puesto que se logró un acuerdo entre la docente y los estudiantes.

“Hubo una disculpa hacia los estudiantes; y se llegó a un acuerdo en que la docente se comprometió a cambiar su actitud”, dijo.

El martes se viralizó un audio en el que se escucha a la docente de inglés decirle a la estudiante: “A mí no me vas a decir que no sé enseñar. ¿Quién sos pues vos?, sos una malvada. Yo soy dueña y señora de mi clase y no te quiero soportar tu mala crianza, sos una vacía del alma”.

La estudiante informó que iniciará un proceso por discriminación contra la catedrática.