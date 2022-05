Estudiante sentará denuncia contra docente de la Uagrm; la acusada exige disculpas

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La estudiante de Ciencias Políticas, Mónica Velásquez, denunció haber sido víctima de agresión verbal por parte de la docente de inglés. Asegura que la molestia se generó porque en 2021 no la apoyó en su candidatura.

“Dice que yo soy tonta, que no aprendo rápido (…) a mi la docente me habla mal en clases, me acuso de chismosa y de mentirosa”, declaró la estudiante.

La abogada, Darly Franco, asumió la defensa de la estudiante quien aseguró que sentarán una denuncia contra la docente por discriminación.

“Vamos a proceder con la denuncia por discriminación contra esta docente y ver que otros delitos se pueden estar en concurso (…) voy analizar los audios que me están llegando de otras víctimas”, afirmó la defensa.

Por su parte la catedrática sindicada, niega cualquier tipo de discriminación y asegura que la joven es atrevida.

“En ningún momento discrimino a nadie, cuando hay una malcriada usted tiene que poner un alto, (la joven) siempre fue celosa, siempre fue envidiosa con estudiantes que se destacan en la carrera” declaró María Rosario Chávez, docente de Idiomas.

La catedrática también acusada la joven de calumniar a otra de estudiante que funge como su asistente. “Yo quiero que ella venga con una disculpa porque no va venir con su mala crianza a inventarse cosas y calumniar a mis estudiantes”.