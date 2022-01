Don Day y Elizabeth siguen juntos y más enamorados

Cargando...

La relación entre el youtuber ecuatoriano Don Day y la modelo salvadoreña Elizabeh Cader, va mejor que nunca. La polémica parejita del reality turco 'El Poder de Amor' celebró cuatro meses de noviazgo el 21 de enero, por lo que ambos manifestaron su cariño, en redes sociales, pero especialmente ella, quien le dedicó un romántico mensaje.

"Lo veo con ojos no solo de amor, sino de un compañero, un cómplice, de un amigo, de un amante. De verdad que es bonito poder encontrar esa felicidad mutua (...) El 21 de septiembre pusimos fecha a nuestro amor, aunque para mí, un día no es necesario. Lo amo y disfruto cada día a su lado", escribió Elizabeth en Instagram.

Lo propio hizo Don Day respondiendo a su amada lo siguiente "No sabes como deseaba este estilo de vida . Me encanta que mi día empiece con un besito de buenos días , esas despedidas por que tenemos que trabajar y esa emoción al saber que regresas a casa , esas noches donde conversamos cómo nos fue en el día y no puedo dejar pasar por alto la rica comida que me haces. No sabes la paz que siento".