La verdad sobre la salida de Don Day y Elizabeth de El Poder del Amor

Don Day y Elizabeth Cader, ahora exparticipantes de El Poder del Amor, encendieron las redes sociales al manifestar públicamente el amor que los une y que inició en el reality turco.

A través de su cuenta de Instagram, Don Day no solo contó emocionado su nueva situación sentimental, sino que spoileó a sus seguidores al revelar que ya no pertenece más al famoso programa. Comentarios que fueron evidenciados este pasado domingo en la gala de eliminación, a la que la pareja no se presentó quedando ambos en el riesgo de ser eliminados.

Por votación del público y dejando blindada la casa de las chicas, Andreina fue la más votada y por esta razón Elizabeth se salvó de la eliminación, dejando fuera al ecuatoriano Don Day.

Como la pareja no se presentó a la gala, sus compañeros tenían las fotografías en sus manos haciendo referencia a los personajes en eliminación.

“Gente, dejen de especular, voy a hacer spoiler de todo, no estuve en la gala, Elizabeth no estuvo en la gala, me fui cuando quise, no especulen, no me botaron, no hubo complot contra mí, yo dije que me iba cuando yo quería, no especulen más” Mencionó Don Day en sus historias de Instagram.