Don Day quiere ser spoiler de su salida del programa y vivir su amor en la vida real

Estambul, Turquía

El controversial reality que se está llevando a cabo en Turquía, y que hoy por hoy no es ni más ni menos que una novela ha sobrepasado las expectativas de los productores, ya que el público cada vez está más cautivado por el, mucho más los públicos de cada uno de los países que representan cada participante, como es el caso de Don Day, al que su país sigue desde su estreno en Ecuavisa para Ecuador.

Repentinamente el ecuatoriano Don Day, al que Andrés Salvatierra lo bautizó como "el patrón", anunció en sus redes sociales su posible salida de la producción, en la que comparte con las compatriotas Andreína Bravo y Mare Cevallos.

“Gente, dejen de especular... no me botaron, no hubo complot contra mí, yo dije que me iba cuando yo quería, no especulen más” subió el guayaquileño en sus stories, seguido de una foto besando a la salvadoreña Elizabeth Cader y la frase Celebrando.

"Quiero ser spoiler de mi salida y no solo la mía si no la de la mujer de mi vida @elizabethcader se podía leer en su cuenta de Instagram, además de subrayar que, el patrón se va cuando él quiera, y señaló que se está dando el gusto a sí mismo, de vivir lo que siente por Elizabeth Cader y demostrar que su historia de amor es absolutamente real.

Por su parte, también en Instagram, Eli subió la misma foto que subió Don Day, con un mensaje lleno de emoción y felicidad, donde expresa que está caminando por las nubes al saber que el amor que están viviendo, es más Real que cualquier Reality, pero por supuesto agradece al programa por haberlos cruzado en el camino y además, confiesa que está enamorada y que hay Don Day & Elizabeth para rato, y porqué no para toda la vida.