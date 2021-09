"El poder del amor" Don Day y Andreína fueron invadidos por la tristeza

Cargando...

Las dinámicas que a diario viven los participantes de "El poder del amor", los hace pasar momentos muy alegres y divertidos, sin embargo hoy no fue uno de eso días para dos de ellos. Don Day y Andreína, se sintieron invadidos por la tristezas con recuerdos y sentimientos encontrados de desamor.

Don Day le confesó a Renier y Jorge que no se sentía muy bien, que estaba desanimado. “Hoy en la mañana me golpeó así, hablé con mis niños... Ya hasta el último día de venir acá, trabajé... Hay super experiencias que yo he vivido con ellos... los cumpleaños de ellos”, dijo.

Por otro lado, Andreína que también fue invadida por la melancolía, a tal extremo que tuvo que abandonar por unos minutos el programa, confesó sentirse mal y con los sentimientos que ahora le juegan en contra, al enterarse que Miguel está interesado en Griss, la participante que entró al programa luego de la salida de Andreína.