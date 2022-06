La cochabambina fue eliminada y decidió quedarse como invitada en el programa

Cargando...

Tres semanas antes de la final de El Poder del Amor, la cochabambina Alexandra Rocha fue eliminada en la última gala, la cual tuvo el beneficio de decidir si continuar como invitada o irse, sorprendiendo a todos con quedarse, sin gozar de las reglas del programa.

La eliminación no fue lo único que se vivió en la última gala del programa, si no la noticia de que los eliminados podrán quedarse como invitados sin gozar de las reglas establecidas. Además, el bombo finalmente sonó, confirmando que sólo quedan tres semanas para la gran final, lo que significa que no entrarán más participantes a buscar el amor.

"Te puedes quedar, puedes quedarte ya sin preocuparte. Puedo decirte que ya no serás participante pero puedes estar de invitada en la casa. De alguna manera te puedes relajar, te puedes divertir, ya no tienes que sufrir y no tendrás que sufrir en ninguna de las galas porque nadie va a votar en contra tuya (...) Pero, tú puedes votar para la final", le explicó la conductora a la eliminada.

La conductora Penélope Menchaca, advirtió también a todos los participantes de que a partir de la fecha, el voto del público será acumulativo hasta la final de la temporada, poniendo ansiosos a cada uno de los concursantes.

Por esa razón, no olvides apoyar a tu favorito estas últimas semanas, ingresando a https://www.elpoderdelamor.tv/votacion-semanal