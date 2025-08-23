Abogado de Añez: aún no se fijan audiencias para revisar medidas cautelares pese a instructivo del TSJ

El abogado de la expresidenta Jeanine Añez, Luis Guillén, informó este viernes que en los procesos que enfrenta su defendida aún no se han fijado audiencias para resolver su situación jurídica, pese al instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los casos de Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Guillén recordó que la exmandataria enfrenta nueve procesos judiciales, en todos con detención preventiva. Explicó que, en el caso de Sacaba, la medida cautelar no puede ser revisada porque existe una excepción en curso.

“En los casos de la exmandataria todavía no se están señalando audiencias de modificación de medidas cautelares y esto obedece a diferentes situaciones. En algunos procesos fue apartada y en otro ya tiene sentencia”, dijo a la Red Uno.

El jurista insistió en que todos los procesos contra Añez deberían ser tratados mediante un juicio de responsabilidades, incluido el denominado “Golpe de Estado II”, por lo que los procesos ordinarios serían, según su criterio, nulos de pleno derecho.

Respecto al instructivo del TSJ, Guillén aclaró que este no implica una liberación inmediata, pero constituye —dijo— un avance importante para que las autoridades judiciales revisen las medidas cautelares y apliquen la normativa vigente.

