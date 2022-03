Don Eulogio Mamani de 62 años necesita ayuda, junto a sus 14 perritos pasan hambre y frío

El Alto

Don Eulogio Mamani, tiene 62 años de edad, vive en Alto Lima frente a la represa de agua, sale a las 16:00 con su carrito recogiendo basura, hasta llegar a la avenida Antofagasta aproximadamente a las 22:00, empieza a recolectar algunas verduras dejadas por las comerciantes.

“Encuentro las verduras que botan, algunas señoras también me invitan viendo en qué situación estoy, algunos me dan hasta comida, solo vivo con eso, también a veces me invitan pan”, manifestó don Eulogio.

El adulto mayor tiene 14 perritos, siete se quedan en casa a cuidar y los demás lo acompañan en su recorrido.

“Ellos son mis hijos, los trato bien, hay que alimentarlos, no les hago faltar comida, porque los animalitos pueden sufrir, yo no los compre, vinieron donde mi o talvez alguien los mandó, ellos vienen como si fuera yo su dueño”, aseveró don Eulogio.

El señor cuenta que sus perritos lo cuidan y evitan que él sea atacado por cualquier delincuente.

“A veces personas mareadas me agarran y ellos me defienden, en las noches choco siempre con esas personas pasando la Ballivián y Alto Lima, igual hay grupos de gente que quieren atacar”, detalló don Eulogio.

El señor se considera padre de los 14 perritos, y les agradece su cuidado, dándoles comida a diario.

Según cuenta él llegó a sus 14 años a la urbe alteña, y dormía en la calle, a los 20 años ingresó al cuartel, a su salida tuvo trabajos donde no le pagaban bien, razón por la cual decidió no tener pareja.

“Tener pareja significa mantener, y como yo no tengo buen trabajo yo decía que mi mujer me podía abandonar, como yo vivo buscando en la basura, como podría mantener, puedo hacer sufrir así a la mujer, y para no hacer sufrir más que todo hasta a los hijos, pensé y decidí no tener pareja”, afirmó.