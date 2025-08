¿Doria Medina cree que habrá segunda vuelta?, ¿contra quién?

“Yo no descarto la posibilidad de que a último rato se unan los candidatos del MAS, debe haber mucha presión nacional e internacional, y eso puede cambiar mucho las cosas, por eso creo que hay que trabajar hasta el último minuto”, señaló el candidato de Alianza Unidad ante la consulta de si cree que habrá segunda vuelta en las elecciones.

Indicó que cree que con eso cambiará la instrucción (que dio Evo Morales) al grupo del ‘masismo’ que dio Evo Morales de que voten nulo, y que la orden sea que voten por determinado candidato. “No hay que pensar que ya está resuelto”, señaló.

Sin embargo dijo que no teme a ese escenario porque “si bien (el masismo) puede unirse, creo que la población ya ha decido que quieren que se vayan”.

A su análisis agregó que “hay candidatos, como el alcalde cruceño, que no era teóricamente del MAS”, pero que él cree que está en ese bando. “En política he aprendido que no hay que confiar”, dijo y señaló que la respuesta al pregunta de si la pelea del MAS es real o es una estrategia, se conocerá el 17 de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play