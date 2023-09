Dos camiones chocaron cerca de La Apacheta en El Alto

La Paz, Bolivia

Durante la mañana de este lunes 4 de septiembre, cerca de la zona denominada La Apacheta, en la carretera La Paz – Oruro, se registró un accidente entre dos vehículos de transporte pesado.

Preliminarmente se conoce que el camión protagonista del incidente que transportaba soya desde Santa Cruz, habría tratado de esquivar a otro motorizado llegando a impactar con otro camión.

El conductor del camión que llevaba soya resultó herido, pero afortunadamente no de gravedad según explicó la madre del mismo.

“Él viajaba sólo, estaba de ida a La Paz, me dijo que por no chocar con una flota tuvo que esquivar, y golpeó con el otro camión, no está grave” contó la madre del chofer.