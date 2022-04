Dos mujeres denuncian a su exsuegra por agresiones; piden ayuda de las autoridades

El Alto

Gaby Rojas, exesposa de uno de los hijos de la acusada, denunció que pese a existir pruebas entre videos, y testigos de las agresiones que sufrió en manos de su exsuegra, la justicia la libera de culpa, y ella continúa amenazándola.

“Hay videos y declaraciones, además de testigos que vieron cómo me golpea esa familia y sale inocente, llevo 5 años en estos procesos, temó por mi vida porque es mucho y ya no sé qué hacer”, manifestó Rojas.

Una de las denunciantes mostró su documentación respecto al caso y pidió a las autoridades del Ministerio de Justicia, entre otras, dar seguimiento al mismo.

Por su parte Gianine Bustillos, otra de las mujeres denunciantes, afirmó que su exsuegra les realiza constantes amenazas incluidas de muerte.

“La señora Concha nos amenaza, yo quiero saber dónde están mis hijas, hasta el día de hoy no nos da una respuesta la Defensoría. Los tres hijos hacen sufrir a cada mujer, son mujeres jóvenes que tuvieron hijos. La señora Concha tierne muchos nietos, ella nos pega cada vez. A mis 14 años la señora me llevó a vivir a su casa porque su hijo me abusó”, aseveró Bustillos.