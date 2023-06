“¡Doy gracias a Dios por estar vivo!”, dijo Cristian, superviviente del múltiple accidente en la zona sur

Cochabamba, Bolivia

Luego de una semana del trágico accidente registrado en las avenidas República y Petrolera, Cristian Rodríguez Colque de 27 años, una de las víctimas del múltiple accidente recibió el alta médica. El joven estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Univalle.

Es la segunda persona que sale volando de uno de los vehículos por el fuerte impacto y es captado en cámaras de seguridad. Se graduó como un Ingeniero Químico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), y al momento del hecho se dirigía a la casa superior de estudios.

"Agradezco a Dios y a todos los que me han apoyado, todo el pueblo cochabambino que estaba conmigo. Salió se encuentra mejor, Cristian se encuentra en etapa de recuperación, yo rezo para que todo salga bien (...) Estoy conforme con que los representantes de la línea del micro H han cubierto parte de la deuda, no es la totalidad, pero ellos se comprometieron a pagar todo" , aseguró Don Serapio Rodríguez.

Fueron días angustiantes para los padres de Cristian, Don Serapio y Doña Marina, hicieron de todo para su amado hijo pueda salir adelante, tocaron todas las puertas posibles. El joven de 27 años se retiró del hospital, a su salida agradeció continuar con vida.

"¡Estoy muy agradecido! Doy gracias al cielo por salvarme de esta situación, que no es tan sencilla. Conozco a gente que falleció, pero yo me salvé gracias a Dios", contó a los medios de prensa. "Todavía me siento un poco mal, no estoy del todo bien (...) Tengo que hacer fisioterapia, lo increíble es que cosas como levantarme de la cama me lleva 20 minutos y el cansancio es notable", explicó.