"Durante una balacera": Maestra cantó 'Shake it off' de Taylor Swift y tranquilizó a sus estudiantes

Una historia se volvió viral en redes sociales, ocurrió en Guaymas, en Sonora, México. Todo ocurrió durante una balacera, al escuchar los disparos una profesora de un kínder se puso a cantar para tranquilizar a sus estudiantes.

La maestra del jardín de niños hizo que los pequeños se escondieran debajo de sus mesitas y comenzó a cantar “Shake It Off” de Taylor Swift, hizo esto para distraer a los niños, que temblaban de miedo.

El hecho se registró el pasado 6 de diciembre, cerca de las 12:40. Al escuchar los disparos, la educadora procedió a resguardar a los niños, siguiendo el protocolo para situaciones de peligro extremo.

La balacera se suscitó en inmediaciones de la Unidad Educativa, en las imágenes se observa cómo la docente distrae a los pequeños cantándoles. También se le escucha decir: “Come on, I can hear you”, “Very good everyone, stay down”.

“Vamos, puedo escucharte"," Muy bien a todos, quédense abajo”, es la traducción de las palabras de Miss Bárbara, que grabó el video y se los envió a los padres de los niños.

El epicentro del enfrentamiento armado fue el Bulevar Luis Encinas del sector Miramar, cuando dos personas que se movilizaban en un auto de color blanco fueron atacadas a tiros. Ambas personas fallecieron en el lugar.

En el auto de los fallecidos se encontraron narcóticos y armas, por lo que las autoridades atribuyen el tiroteo a un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado.