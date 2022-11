Educación garantiza la entrega de diplomas de bachiller en Santa Cruz y Tarija

Cargando...

El ministro de Educación, Edgar Pary, garantizó la entrega de diplomas de bachiller para los estudiantes de último nivel los colegios de Santa Cruz y Tarija, donde se acataron paros por el censo 2023. Sin embargo, confirmó que habrá un retraso en su entrega.

“Es necesario que nuestros padres y madres de familia entiendan que el retraso no es por culpa o responsabilidad del Ministerio de Educación; sino de las medidas políticas que determinaron el paro cívico”, dijo la autoridad.

Aseguró que al momento el Ministerio de Educación trabaja en la recepción de las notas de los estudiantes de sexto de secundaria para comenzar con la impresión de los diplomas de bachiller.

“La impresión de libretas y de diplomas de bachiller es el resultado de las calificaciones cargadas al sistema, eso es lo que no puede hacer Santa Cruz y Tarija, por el momento. No es que el Ministerio de Educación no va a entregar, va a entregar, pero no lo hará en los tiempos que estaban previstos”, sostuvo Pary.

El ministro aclaró que es falso que no se entregarán los diplomas en ambos departamentos, como lo afirmó la diputada Luciana Campero.

Según Pary, en ambos departamentos se usó la violencia para cerrar las unidades educativas con el fin de que se acate de la medida de presión.