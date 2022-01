El 75% de lo habilitados no sacaron sus aportes de AFP para garantizar su jubilación

Cargando...

Bolivia

Después de que sólo el 25 por ciento de los habilitados para retirar sus aportes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) sacó su dinero, los economistas consideran que esto es bueno para el sistema financiero y los futuros jubilados. Además, creen que los beneficiarios prefirieron garantizar su jubilación ante los porcentaje bajos de dinero ofrecidos, que no les permitían pagar deudas ni realizar emprendimientos.

Entre el 6 de septiembre de 2021 y el 3 de enero de este año, las AFP devolvieron más de mil millones de bolivianos a 313.220 asegurados, que solicitaron la devolución de sus aportes. Los beneficiarios habilitados eran 1,2 millones, pero sólo el 25% hizo el retiro parcial o total.

El Gobierno había previsto un monto de 4.220 millones de bolivianos para esas devoluciones, informó el Ministerio de Economía.

Para el sociólogo investigador y experto en temas laborales Bruno Rojas, el bajo porcentaje de retiro pudo deberse a que los montos disponibles eran muy bajos, lo que no alcanzaba a generar un emprendimiento propio o pagar deudas. Otro de los factores fue la baja en su renta de jubilación o el riesgo de quedarse sin ella.

Cargando...

Los contribuyentes que tenían hasta 10 mil bolivianos podían retirar el total de sus aportes y quedarse sin jubilación, y los que tenían más de 100 mil bolivianos sólo podían sacar 15 mil.

Rojas señaló que el retiro restaba muchísimo dinero a la jubilación porque el dinero sacado no se invertiría por las AFP. Estas inversiones pueden hasta duplicar los ahorros de los beneficiarios. “Si no se devuelve el dinero, significa que debe restarse la renta futura, por lo que la ley no tuvo el efecto que esperaban los beneficiarios”, dijo.

Rojas además resaltó que. si los aportantes retiraban el total de los previsto (4.220 millones) para las devoluciones, se hubiera tenido impactos negativos para la renta de los ancianos. “Los impactos iban a ser desoladores porque la gente desafiliada se quedaba sin seguro de salud ni ingreso mensual. Otro grupo hubiera recibido una jubilación muy baja”.

El economista German Molina indicó, por su parte, que prevaleció la prudencia de asegurar la jubilación.

Cargando...

El economista José Gabriel Espinoza señaló que un mayor retiro de aportes hubiera debilitado a las AFP y afectado al Estado, que se ha encontrado recurriendo al endeudamiento interno para tener recursos económicos.

“La noticia es positiva y da una señal de la importancia de los aportantes a su jubilación”, dijo.

Más 30 mil afiliados dejaron las AFP

De los 313.220 beneficiarios que cobraron, 272.165 accedieron a la devolución parcial de hasta el 15 por ciento; 30.144, a la devolución total, y 10.911, a la devolución parcial de hasta 15 mil bolivianos, informó la directora de Pensiones del Ministerio de Economía, Patricia Mirabal.

El lunes 3 de enero de este año culminó el plazo de la devolución parcial o total de aportes a las AFP, medida implementada por el Gobierno nacional mediante la Ley 1392 y el Decreto Supremo 4582, ante el requerimiento de sectores que se vieron afectados por la pandemia de Covid-19.