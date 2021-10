El Alto: Inician operativos de control en hornos por Todos Santos

El Alto

El intendente Municipal de la ciudad de El Alto, Juan José Huaynosa, informó este jueves, que debido a la llegada de la fiesta de Todos Santos, se procedió a inspeccionar los hornos de panificación, para que los mismos cumplan medidas de higiene y bioseguridad.

Por su parte una funcionaria de la intendencia, detalló los implementos con las que deben contar los panificadores.

“El manipulador tiene que tener la indumentaria adecuada, debe portar una gorra, no debe tener el pelo suelto, no portar joyas, no tener uñas pintadas”, agregó la funcionaria.