El CJNG y "El Mencho" amenazan de muerte a la periodista Azucena Uresti

México

Claras y directas amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han consternado a todo México, ya que el líder de esté Cártel, Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", ha amenazado de muerte, a través de un video en redes sociales, a la periodista Azucena Uresti, tras su disconformidad con la cobertura de determinados hechos en Michoacán, que involucran al CJNG.

El Mencho ha amenazado no solo a la conductora de Milenio Televisión, sino a Televisa y a los periódicos El Universal y Milenio, por lo que gravemente se ha ido contra el periodismo mexicano, ante lo que todos los medios de comunicación repudian este hecho y exigen protección para la periodista en particular y para los medios involucrados, ya que aunque el Cártel asegure no estar en contra de la libre expresión, sus declaraciones dicen lo contrario.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuidarán la integridad de periodistas y medios de comunicación señalados por el sujeto, dirigente de la banda de narcotraficantes.

“El Gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, expresó en un tuit el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Por su parte "El Mencho" dice no estar en contra de la libertad de expresión pero sí de quien “le tira a él directamente” y acusa a Juan Farías Álvarez alias "El Abuelo Farías", líder del Cártel de Tepalcatepec e Hipólito Mora, de ser secuestradores, cobra cuotas y narcotraficantes disfrazados de autodefensas.

Aseguró, además, que lo único que pide es que fueran parejos y que no se ladeen de un solo lado, que no acarreen con problemas que no les corresponden, porque nunca se ha ido en contra o se ha estrellado con ningún noticiero, pero desde el momento que se meten con él, entonces se deberán atener a las consecuencias.