VIDEO: Tiktoker se disculpa con líder del CJNG por ofenderlo

Cargando...

México

Un joven tiktoker se acaba de disculpar con uno de los líderes más temidos del narcotráfico en México , luego de que usara la red social TikTok para lanzar maldiciones en contra del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", el Señor de los Gallos y o el Gallero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El joven que hasta este fin de semana era localizado como Real Iluminitii6 o @iluminatii6 en la plataforma de videos cortos, ofreció disculpas al capo y aseguró que no sabía lo que estaba diciendo, aunque él y todos los demás jóvenes que subían videos en esa cuenta borraron el contenido que tenían.

“Señor Mencho que me está viendo, o no me esté viendo o a sus camaradas, vengo a pedirles disculpas, yo no sabía lo que estaba haciendo, no estaba consiente de lo que estaba hablando del video, te tiré fuerte, me siento mal, me siento triste porque dije ok, yo no quiero morir y estoy muy joven para morir y pido disculpas y perdóname Mencho, no quería decir eso pero me retaron mis seguidores, así que toda mi fama te la doy a ti Mencho y un saludo para ti, bendiciones para toda tu familia y pido disculpas, discúlpame ca...”.

El joven se hizo viral luego de que compartiera un video en el que dice frases como: “Mira bien hijo de tu... a mí me pela el Mencho“; “yo no me dejo como el Pirata o el Chanito de Culiacán, yo soy inmortal, yo soy intocable, yo hice un pacto con el Diablo“; “te vine a mandar fuego Mencho“; o “a mí me pela la espada el Mencho“.

Ante esto, usuarios de redes sociales aseguraron que el joven había firmado su sentencia de muerte tal y como lo hizo Juan Luis Laguna Rosales conocido como "el Pirata de Culiacán", quien dijo algo similar y quien fue brutalmente asesinado por ello.

Cargando...

Apenas a unas horas de haber subido el video, el joven se retractó y usó su cuenta para pedirle disculpas al "El Mecho" argumentando que padece problemas mentales y se dejó llevar por las peticiones de sus poco más de 10 mil seguidores.