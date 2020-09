Cae del techo mientras su hija graba para Tik Tok

Una mujer que se estaba filmando cantando acumuló más visitas de las que podría haber esperado gracias a una aparición inesperada de su madre.

Liz San Millán se mudó recientemente a Nueva York para asistir a una escuela de teatro musical y se estaba grabando cantando 'Kindergarten Boyfriend' de Heathers: The Musical en la casa de sus padres como preparación para una audición de clase.

Mientras Liz canta bellamente con la música, su concentración se convirtió en una expresión de molestia hacia su madre que estaba "golpeando" en el ático sobre su habitación buscando maletas.

