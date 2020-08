Se hizo pasar por su hija de 9 años en Tik Tok y descubrió a pedófilo

Cargando...

Argentina

El instinto de madre es irrefutable, esta es la historia de una mujer de Mar del Plata que se hizo pasar por su hija de 9 años en la red social TikTok para atrapar y denunciar a un pedófilo. Con el fin de alertar a los demás padres y que no les pase, la mamá compartió los chats del horror.

“Mi hija me advirtió que alguien que no conocía le estaba hablando por Tik Tok”, contó en su Facebook Natalia, la mamá, y exhibió cómo el acosador de menores le pedía que hiciera videollamadas encerrada en el baño.

El contacto virtual de la mujer inició por Tik Tok hasta que, dos días después, le dio el número de WhatsApp, dispuesta a ver qué tan lejos llegaba el sujeto y obtener la foto para la denuncia correspondiente.

“Aquí me llevo el mayor de los disgustos”, consideró la mujer, en referencia a la insistencia del hombre por fotos de la niña, a quien le decía que no le avisara a los padres.

“Este tipo me sigue escribiendo y me dice si lo extrañé y después me pide que seamos novios virtuales, seguido eso me pregunta qué llevo puesto a lo que respondí una remera y un pantalón y no conforme con eso me pidió detalles de la mi ropa interior, o sea de la ropa interior de mi hija de 9 años”, contó la mamá de la niña.

Con todas las capturas, la mujer radicó la denuncia por grooming el domingo pasado en la fiscalía de la comisaría 16 de Mar del Plata.