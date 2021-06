El Diputado Héctor Arce denuncia que Domo de la CNS no es usado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El domo o hospital móvil para atención de pacientes Covid-19 de la Caja Nacional de Salud (CNS) no es utilizado, así lo informó el diputado del MAS, Héctor Arce, tras una inspección al lugar, señaló espera una respuesta de los administradores.

Han pasado 13 meses de su entrega e instalación en la CNS, esta infraestructura fue instalada para atender a más de una veintena de pacientes críticos, en mayo de 2020, con respaldo del ex ministro de Gobierno Arturo Murillo y tuvo un costó de casi un millón de bolivianos.

“Hemos recibido una serie de denuncias de que está infraestructura no funciona, ha tenido un costo de más de un millón de bolivianos. Es decir que se ha invertido recursos del Estado para que cumpla una función, que es cuidar la salud de los asegurados a la CNS”, señaló Arce.

La autoridad verificó esta situación durante la inspección realizada al domo que fue montado en el Hospital Obrero Nº2 de la CNS. “Esto representa un daño económico al estado”, añadió.



La administradora regional del ente gestor, Jenny Magne, dijo que el domo no se utiliza porque no es apto para asistir a pacientes, debido a que no cuenta con tomas de oxígeno y detalló que aguardan los informes de las unidades de Transparencia y Auditoría para determinar qué procede.