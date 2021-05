Colapsó la morgue de la Caja Nacional de Salud (CNS)

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La terrible imagen muestra que dos cuartos son usados como "ambientes" para almacenar cuerpos de personas que perdieron la vida hace cinco días por covid-19 en la Caja Nacional de Salud (CNS), así lo evidenció el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, tras una inspección a instalaciones del centro de salud.

En el suelo, y cubiertos con bolsas negras y cintas, se encontraban 19 cuerpos repartidos en dos habitaciones del lugar. Personal dijo que se mantenía los cadáveres en ese "ambiente" para mantenerlos en un espacio frio.

Arce no descartó destituciones en la CNS, señaló que elevará un informe al Ministerio de Salud sobre las irregularidades en el nosocomio. “No se descarta la destitución de algunos funcionarios que no están haciendo su trabajo (…) Sé que los médicos y enfermeras hacen su máximo esfuerzo, lo que está fallando es el tema administrativo”, remarcó el diputado.

Los asegurados viven con desesperación, el colapso del Hospital Obrero Nº 2 por el rebrote de la pandemia Covid-19. En este seguro se evidencia falta de unidades de terapia intensiva y denuncias de familiares por escasez de oxígeno y “negligencia”.

“En este momento tenemos 19 cuerpos botados por el piso, lo que nos preocupa es que no hay las condiciones, no hay refrigeración. La pregunta es la CNS tiene recursos ¿Por qué no contrata los servicios de un frigorífico? O por último porque no pone aire acondicionado, esa es la bronca e impotencia (…) Es inhumano tenerlos así”, señaló molesto Arce.

El familiar de una fallecida indicó que su “madre fue asesinada”, señaló que ella respiraba, que estaba bien. “Yo tenía que sacarla en horas de la tarde, incluso mi mamá me llamó para saber a qué hora iba a recogerla. No me dejaban entrar con el carro fúnebre, me pusieron obstáculos incluso para retirar el cuerpo de mi madre”, contó.