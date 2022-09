“El freno no respondió” dijo don Valerio el chofer responsable del accidente en Tembladerani

Don Valerio, el chofer del camión que provocó el accidente de tránsito, suscitado el pasado lunes en inmediaciones de la zona Tembladerani, de la ciudad de La Paz afirmó que fueron los frenos del vehículo los que no respondieron, y se habría guiado con un GPS para llegar a la ASFI, lugar donde debía dejar la documentación.

Sin embargo, no se dio cuenta que ingresaba a una calle sumamente pendiente, y tras esquivar a un taxi, jaló los frenos y estos no respondieron, provocando que el vehículo se lleve todo lo que estaba a su paso, por lo que tres personas perdieron la vida.

“El domingo en la tarde vine por primera vez con esa carga a La Paz, estaba solo con GPS, con lo que me indicaron, bajé y me topé a una pendiente, debía de llegar a la ASFI”, relató don Valerio.

Según reveló se rompió los frenos del vehículo debido a la pendiente, el chofer se encuentra internado en un nosocomio, tiene tres hijos y será procesado por el delito de homicidio.

“Se rompió los frenos en la bajadita, no sé qué calle se llamará no conozco, un taxi se me ha esquivado y por no darle a él, un poquito con fuerza le di al freno y ya no me respondió”, aseveró don Valerio.