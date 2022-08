El hombre encontrado sin vida en un canal se habría suicidado con un disparo

Cochabamba, Bolivia

El hombre encontrado este jueves por la noche sin vida en un canal de la Av. Melchor Urquidi y Av. Circunvalación se habría suicidado disparándose en la cabeza. Encontraron un casquillo de bala alrededor del cadáver. Se presume que sería de nacionalidad extranjera.

La denuncia fue realizada aproximadamente a las 17 horas, por vecinos de la zona. Luego, la Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo.

De la autopsia médico legal y los estudios de balística interna y externa, se establece que la causa de la muerte sería traumatismo craneoencefálico producido por impacto de proyectil de arma de fuego.

"El cuerpo fue sometido al examen médico legal, se hizo la prueba de guantelete en las manos de la víctima para establecer si manipuló o no el arma encontrada en el lugar. Se procedió a la colecta de un casquillo en inmediaciones del cuerpo y logramos también rescatar el proyectil que habría causado la lesión en el cráneo", agregó Holguín.

Las trayectorias de balística interna y el análisis pericial que se realizó en el lugar de los hechos, establecen que el hombre estaba sentado cuando sucedió el disparo, el cual se hizo de derecha a izquierda a la altura del cráneo.

Se está en proceso de identificación de esta persona. En ese sentido, se difundirá imágenes de las características fisionómicas de la víctima para poder ubicar a los familiares o personas que tengan conocimiento sobre su identidad.

Vecinos están alarmados

Las personas que viven cerca de donde fue encontrado el cuerpo, se encuentran bastante alarmados y preocupados por el hecho.

Aseguran que la zona se ha vuelto insegura por la presencia de personas de nacionalidad extranjera que realizan malabares.

"Ya no es tranquila esta zona, Nos da miedo. No sabemos qué clase de gente es. Se ponen a tomar y también deben consumir drogas. Como vecinos estamos preocupados porque esa gente no había antes en la esquina", dijo una vecina.