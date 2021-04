Brasil

El número de muertes superó por primera vez en la historia al de nacimientos en la primera semana de abril en la región sureste de Brasil, según datos de la Asociación Nacional de Registradores de Personas Naturales disponibles en el Portal de Transparencia.

Hubo 13.998 registros de nacimiento del 1 al 8 de abril en la región sureste, contra 15.967 registros de defunción en el mismo período.

Los datos son preliminares, ya que las notarías de todo el país tienen un plazo de 10 días para registrar los nacimientos y defunciones, pero la tendencia es de un aumento de las defunciones en relación con los nacimientos desde el año pasado.

Los investigadores señalan que el evento sin precedentes debería afectar al país en su conjunto, no solo a nivel regional en el mes de abril.

En 120 años, la población de Brasil solo ha crecido. A principios del siglo XX, el país contaba con 17,4 millones de brasileños. Actualmente, hay 212,9 millones de personas, según una proyección del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Incluso en las últimas décadas, con menos familias, el país ha seguido creciendo, pero con una diferencia: el número de nacimientos ha comenzado a caer paulatinamente. En otras palabras, la diferencia entre nacimientos y muertes comenzó a hacerse cada vez más pequeña.

La predicción del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) era que estas dos líneas se cruzarían en 2047. Pero la pandemia Covid-19 podría hacer avanzar este fenómeno en décadas.

Según el doctor en demografía José Eustáquio Diniz Alves, los impactos en el sistema de salud y la economía influyen en las decisiones de las familias, lo que reduce la tasa de natalidad.

Este es el caso de la ingeniera Daniela Ribeiro que pospuso los planes de tener un segundo hijo, pero espera que no sea por mucho tiempo.

“Cuando fui madre por primera vez estaba muy asustada, pero la fuerza que me da y la inspiración en mi vida diaria lo compensa todo. Me veo muy, mucho cuidando a otro niño, no importa lo desafiante que sea, pretendemos posponer un poquito más”, dice.