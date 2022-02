El padre del bebé agredido asegura que es víctima de violencia familiar

Cochabamba, Bolivia

Alex, el padre del bebé de un año pateado por su madre, dijo que es víctima de violencia familiar, pues sufrió varias agresiones.

Señaló que su expareja lo hirió con tijeras el pasado martes, produciéndole algunas heridas y que funcionaros policiales en la EPI Alalay no recibieron su denuncia.

Además, pide la custodia de su hijo, que, afortunadamente, no presenta lesiones después de la agresión filmada por el joven y difundida por redes sociales.

"Tengo (una herida) que me hizo con una tijera en el brazo. Yo fui así sangrando a la EPI 5 y le dije a la sargento lo que me hizo y que también estaba agrediendo a mi hijo. No me tomaron el caso. Le dije que ella estaba bien agresiva, no me tomó la denuncia", contó Alex.