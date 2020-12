El “Piloto del Pueblo” Danny Nogales es candidato a la alcaldía de Vinto

Cochabamba, Bolivia

Danny Nogales, el corredor cochabambino que se ganó el título de "Piloto del Pueblo" luego de participar en el Rally Dakar con sus recursos y una moto prestada, participará en las elecciones subnacionales.

Nogales se postula como candidato a la Alcaldía de Vinto, participará de los comicios con la agrupación Proyecto Progresista Social (PPS), durante entrevista con El Mañanero señaló que lo que busca es luchar por su amado municipio.

“Estoy con la decisión firme de participar en las elecciones subnacionales, postulando al cargo de alcalde para el municipio de Vinto. Nunca me ha gustado la política, pero estoy asumiendo el desafío, por mi municipio que ha sido olvidado”, señaló.

La última vez que participó en un Dakar fue el 2019, reconoció que tomó la decisión luego de definir su postura junto a su familia. El corredor se suma a la carrera por los comicios electorales, que se celebrarán el 7 de marzo de 2021.

“Cada alcalde que ha entrado siempre buscó su beneficio, lo que me interesa es hacer obras, apoyar la salud, educación y el proyecto del Agua. Brindaré todo mi conocimiento en la temática del agua, tengo una empresa que se dedica a la perforación de pozos, y no me olvidaré de los atletas”, remarcó.