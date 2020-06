El "Tata" Quispe da positivo a coronavirus

A través de un video publicado en las redes sociales el diputado, Amilcar Barral, confirmó que el Director general de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Rafael Quispe, dio positivo para coronavirus.

“Lo que les voy a decir un poco que me pone medio mal: Rafael Quispe ha dado positivo en la prueba PCR de coronavirus (...) Estoy confirmando. He hablado con los médicos, he hablado con él también. Obviamente he pedido autorización. Va toda mi solidaridad para Rafo”, aseguró el asambleísta.