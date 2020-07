El "Tata" Quispe supera el coronavirus

Este miércoles y visiblemente mejorado el coordinador del Gobierno con movimientos sociales, Rafael Quispe, confirmó que venció el coronavirus tras dos semanas de estar internado en un nosocomio después de haber dado positivo en la prueba de PCR.

“Tengo 50 años he pasado muchas enfermedades pero como esta no le deseo ni a mi enemigo (…) agradeciendo a Dios de que me da una segunda oportunidad de vida oportunidad”, aseveró Quispe sentado en una banca de la plaza Murillo de La Paz.