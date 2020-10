El TCP declaró improcedente recurso presentado por José María Leyes

Cochabamba, Bolivia

El alcalde José María Leyes, presentó un recurso para evitar una suspensión administrativa de 30 días impuesta por el concejo municipal, el cual fue rechazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Según el abogado Lurwing Ledezma dicha resolución fue notificada al concejo y al alcalde el 7 de octubre pero la ocultaron, al respecto Leyes aseguró desconocer sobre la resolución.

“Yo no conozco nada, no conozco la resolución, mientras no haya una resolución formal no puedo comentar”, señaló la autoridad edil.