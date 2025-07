“El voto se respeta”: Comité Pro Santa Cruz convocará a cabildo si no hay elecciones

En conmemoración del Día de la Bandera Cruceña, el Comité Pro Santa Cruz encabezó este jueves 24 de julio la Gran Marcha en Defensa del Voto y la Democracia, bajo el lema: “Sin voto no hay futuro”.

En el acto, el presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, advirtió que si no se llevan a cabo las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, se convocará a un cabildo para definir nuevas medidas en defensa de la democracia.

“En caso de suspenderse las elecciones generales del 17 de agosto, de manera inmediata convocaremos a un cabildo en defensa de del voto y la democracia, donde el pueblo decidirá el camino que debemos seguir como país; Entre todos vamos a reconstruir Bolivia”, indicó Cochamanidis.

El líder cívico, también se refirió a los presos políticos y aseguró que “van a volver a Bolivia y a Santa Cruz”.

Cochamanidis aseguró que toda la problemática por la que está atravesando el país se tiene que acabar, por eso instó al pueblo al ser los defensores por la democracia.

“El voto no se toca, el futuro de ustedes, del mío y de todo el pueblo boliviano no lo va a empeñar nadie (…) tenemos dos caminos: el del trabajo, el progreso, el de salir adelante y sacar todas las trabas que nos da el Estado o el narcotráfico, el avasallamiento, la corrupción y la delincuencia”, afirmó el presidente del Comité quien aseguró que no se lo va a permitir.

La autoridad cívica le habló a los indecisos y les preguntó ¿Quién los va a defender mañana? ¿Quién les dará trabajo?.

Cochamanidis aseguró que, ni el presidente Luis Arce ni lo autoprorrogados, no logrará quitar el derecho de votar a los ciudadanos.

